"Трансфер" до Молдови за 300 тисяч євро: понад 20 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон 

На Буковині прикордонники затримали групу з 24 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Кожен із них заплатив організаторам схеми по 12 тис. євро.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів", сподіваючись одночасно переправити їх через кордон. У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби "Кельменці" Чернівецького загону. Далі чоловіки планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску.

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Втім, на підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники.

Зазначається, що до групи входило 24 чоловіків. Це мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей. Кожен з них заплатив за незаконну подорож до кордону по 12 тисяч євро.

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фото: ДПСУ

Відносно затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи. Наразі встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми.