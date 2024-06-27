Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

"Трансфер" до Молдови за 300 тисяч євро: понад 20 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон 

Анастасія ПроцЧетвер, 27 червня 2024, 15:45
Трансфер до Молдови за 300 тисяч євро: понад 20 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон 
ФОТО: ДПСУ

На Буковині прикордонники затримали групу з 24 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Кожен із них заплатив організаторам схеми по 12 тис. євро. 

Джерело: ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів", сподіваючись одночасно переправити їх через кордон. У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби "Кельменці" Чернівецького загону. Далі чоловіки планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску.

Реклама:

Втім, на підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники. 

Зазначається, що до групи входило 24 чоловіків. Це мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей. Кожен з них заплатив за незаконну подорож до кордону по 12 тисяч євро.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: ДПСУ

Відносно затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи. Наразі встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми.

Теми: Прикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Прикордонна служба
Дві групи чоловіків планували подолати Тису: "квартету" з гумовим човном допомагали підлітки
Прикордонники відбили напад ДРГ на Харківщині
Забороняється зупинка авто на узбіччі поза стоянками: в Ужгородському районі ввели нові обмеження
Останні новини
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: