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"Трансфер" в Молдову за 300 тысяч евро: более 20 мужчин пытались незаконно пересечь границу

Анастасия ПроцЧетверг, 27 июня 2024, 15:45
Трансфер в Молдову за 300 тысяч евро: более 20 мужчин пытались незаконно пересечь границу
ФОТО: ГПСУ

На Буковине пограничники задержали группу из 24 мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. Каждый из них заплатил организаторам схемы по 12 тыс. евро.

Источник: ГПСУ

Детали: Сообщается, что организаторы несколько дней собирали в одном из населенных пунктов своих "клиентов", надеясь одновременно переправить их через границу. В определенное время группа загрузилась в транспортные средства и отправилась к точке высадки на участке отдела пограничной службы "Кельменцы" Черновицкого отряда. Далее мужчины планировали пешком попасть в Молдову вне пунктов пропуска.

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Впрочем, на подходе к линии государственной границы нарушителей задержали пограничники.

Отмечается, что в группу входило 24 мужчин. Это жители Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черновицкой и Львовской областей. Каждый из них заплатил за незаконное путешествие к границе по 12 тысяч евро.

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ФОТО: ГПСУ

В отношении задержанных правоохранители составили админпротоколы. Сейчас устанавливается место нахождения главных организаторов противоправной схемы.

Темы: Пограничная служба
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