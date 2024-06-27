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Харківська облрада передумала давати статус почесного громадянина очільнику МВС часів Кучми

Анастасія ПроцЧетвер, 27 червня 2024, 16:28
Харківська облрада передумала давати статус почесного громадянина очільнику МВС часів Кучми
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Харківська обласна рада виключила кандидатуру колишнього міністра внутрішніх справ часів Кучми Юрія Смирнова з розглядання на присвоєння звання "Почесних громадян Харківщини". У 2001 році він заявив, що вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе нібито не має політичних мотивів і здійснене "з хуліганських міркувань" двома злочинцями.

Джерело: "Харків Times" з посиланням на повідомлення депутатки Харківської облради від партії "Європейська солідарність" Галина Куц

Пряма мова Куц: "Харківська облрада зняла кандидатуру Ю. Смирнова, який "прославився" у справі Гонгадзе, з розгляду на Почесного громадянина".

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Передісторія:

Раніше на сайті Харківської ОВА йшлося, що 27 червня депутати облради голосуватимуть за присвоєння звання "Почесних громадян Харківщини" сімом кандидатам, зокрема колишньому міністру часів Кучми, голові правління БФ "Правопорядок" Юрію Смирнову.

Надати звання "почесного громадянина" Смирнову пропонували "за сприяння діяльності правоохоронних органів, боротьбу зі злочинністю, розвиток благодійної та соціальної сфери регіону".

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Довідково: Юрій Смирнов понад 20 років працював на різних міліцейських посадах, був начальником управління міліції на Луганщині.

Пізніше він обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ, а згодом очолив Головне управління МВС у Києві, працював заступником у міністерстві, керівником якого тоді був Юрій Кравченко.

Генерал Пукач назвав останнього одним із замовників вбивства засновника "Української правди" Георгія Ґонґадзе, разом з Леонідом Кучмом, Володимиром Литвином та Миколою Джигою.

Натомість саме генерал Юрій Смирнов оголосив, що вбивство Ґонґадзе не має політичних мотивів і здійснене "з хуліганських міркувань" двома злочинцями, що загинули у грудні 2000 року. Він стверджував, що ті, хто вбив журналіста, не мали замовників чи організаторів.

Теми: ХарківГонгадзе
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