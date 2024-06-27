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Харьковский облсовет передумал давать статус почетного гражданина главе МВД времен Кучмы

Анастасия ПроцЧетверг, 27 июня 2024, 16:28
Харьковский облсовет передумал давать статус почетного гражданина главе МВД времен Кучмы
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Харьковский областной совет исключил кандидатуру бывшего министра внутренних дел времен Кучмы Юрия Смирнова из рассмотрения на присвоение звания "Почетных граждан Харьковщины". В 2001 году он заявил, что убийство журналиста Георгия Гонгадзе якобы не имеет политических мотивов и совершено "из хулиганских соображений" двумя преступниками.

Источник: "Харьков Times" со ссылкой на сообщение депутата Харьковского облсовета от партии "Европейская солидарность" Галины Куц

Прямая речь Куц: "Харьковский облсовет снял кандидатуру Ю. Смирнова, который "прославился" по делу Гонгадзе, с рассмотрения на Почетного гражданина".

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Предыстория:

Ранее на сайте Харьковской ОВА говорилось, что 27 июня депутаты облсовета будут голосовать за присвоение звания "Почетных граждан Харьковщины" семерым кандидатам, в том числе бывшему министру времен Кучмы, председателю правления БФ "Правопорядок" Юрию Смирнову.

Присвоить звание "почетного гражданина" Смирнову предлагали "за содействие деятельности правоохранительных органов, борьбу с преступностью, развитие благотворительной и социальной сферы региона".

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Справочно: Юрий Смирнов более 20 лет работал на различных милицейских должностях, был начальником управления милиции на Луганщине.

Позже он занял должность заместителя министра внутренних дел, а затем возглавил Главное управление МВД в Киеве, работал заместителем в министерстве, руководителем которого тогда был Юрий Кравченко.

Генерал Пукач назвал последнего одним из заказчиков убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, вместе с Леонидом Кучмом, Владимиром Литвином и Николаем Джигой.

Зато именно генерал Юрий Смирнов объявил, что убийство Гонгадзе не имеет политических мотивов и осуществлено "из хулиганских соображений" двумя преступниками, погибшими в декабре 2000 года. Он утверждал, что те, кто убил журналиста, не имели заказчиков или организаторов.

Темы: ХарьковГонгадзе
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