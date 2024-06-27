Харьковский облсовет передумал давать статус почетного гражданина главе МВД времен Кучмы
Харьковский областной совет исключил кандидатуру бывшего министра внутренних дел времен Кучмы Юрия Смирнова из рассмотрения на присвоение звания "Почетных граждан Харьковщины". В 2001 году он заявил, что убийство журналиста Георгия Гонгадзе якобы не имеет политических мотивов и совершено "из хулиганских соображений" двумя преступниками.
Источник: "Харьков Times" со ссылкой на сообщение депутата Харьковского облсовета от партии "Европейская солидарность" Галины Куц
Прямая речь Куц: "Харьковский облсовет снял кандидатуру Ю. Смирнова, который "прославился" по делу Гонгадзе, с рассмотрения на Почетного гражданина".
Предыстория:
Ранее на сайте Харьковской ОВА говорилось, что 27 июня депутаты облсовета будут голосовать за присвоение звания "Почетных граждан Харьковщины" семерым кандидатам, в том числе бывшему министру времен Кучмы, председателю правления БФ "Правопорядок" Юрию Смирнову.
Присвоить звание "почетного гражданина" Смирнову предлагали "за содействие деятельности правоохранительных органов, борьбу с преступностью, развитие благотворительной и социальной сферы региона".
Справочно: Юрий Смирнов более 20 лет работал на различных милицейских должностях, был начальником управления милиции на Луганщине.
Позже он занял должность заместителя министра внутренних дел, а затем возглавил Главное управление МВД в Киеве, работал заместителем в министерстве, руководителем которого тогда был Юрий Кравченко.
Генерал Пукач назвал последнего одним из заказчиков убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, вместе с Леонидом Кучмом, Владимиром Литвином и Николаем Джигой.
Зато именно генерал Юрий Смирнов объявил, что убийство Гонгадзе не имеет политических мотивов и осуществлено "из хулиганских соображений" двумя преступниками, погибшими в декабре 2000 года. Он утверждал, что те, кто убил журналиста, не имели заказчиков или организаторов.