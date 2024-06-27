Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

ОП опублікував текст безпекової угоди України і ЄС

Марія Ємець, Олександр ШумілінЧетвер, 27 червня 2024, 17:18
ОП опублікував текст безпекової угоди України і ЄС
Фото: ОП

Офіс президента опублікував текст безпекової угоди між Україною і Євросоюзом як об’єднанням, яку щойно підписали у Брюсселі.

Джерело: "Європейська правда"

Документ складається зі стислого вступного блоку про спільні цінності, осуд загарбницької війни РФ, готовність ЄС підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та про європейське майбутнє України. 

Реклама:

Військова підтримка та безпекові зобов’язання з боку ЄС "надаватимуться з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".

Водночас Україна зобов’язується продовжити низку реформ, передбачених її євроінтеграційним шляхом та у сфері безпеки, розвідки й оборони. Це включає цивільний нагляд за силами безпеки та оборони, ефективністю й прозорістю оборонних інституцій, а також зміцнення оборонної промисловості на основі Європейської оборонно-промислової стратегії.

Також Україна зобов’язується посилити заходи прозорості та підзвітності щодо отриманої допомоги і "робити позитивний внесок у безпеку ЄС та його держав-членів, зокрема шляхом обміну інформацією та отриманими уроками, якщо це доречно".

ВІДЕО ДНЯ

Основний текст документа складається із великого блоку зобов’язань щодо безпеки та оборони, починаючи від продовження допомоги зброєю та з підготовкою українських військових.

Тут згадані також співпраця українського і європейського оборонпрому, військова та цивільна протимінна діяльність, реформування сектору цивільної безпеки та підтримка правоохоронних органів; протидія розповсюдженню "легкої" зброї, підтримка енергетичної безпеки, енергетичного переходу та ядерної безпеки, а також обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Другий блок "Ширші зобов’язання щодо безпеки" містить розділи про:

  • підтримку Україну на шляху вступу до ЄС і необхідних реформ,
  • продовження "дипломатичної підтримки України та глобального охоплення з метою досягнення всеосяжного, справедливого й сталого миру";
  • прогнозовану фінансову підтримку та підтримку у відбудові і модернізації;
  • поступову інтеграцію України до єдиного ринку ЄС;
  • продовження захисту для українців у країнах Європи та допомоги вразливим категоріям всередині України;
  • збереження і посилення сакнційного тиску на Росію; продовження роботи з використання доходів від заморожених російських активів на користь України;
  • підтримка механізмів відповідальності за міжнародні злочини, включно з трибуналом щодо злочину агресії;
  • розбудову регіональної співпраці. 

Третій блок описує механізми консультацій між Україною і ЄС та передбачає, що на додачу до стандартних форматів політичного діалогу ЄС та Україна можуть за взаємною згодою проводити позачергові консультації. 

"У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна на прохання будь-якої зі сторін проводитимуть протягом 24 годин консультації щодо потреб України в межах здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН. Європейський Союз та Україна швидко визначать необхідні наступні кроки відповідно до цих зобов’язань без шкоди для особливостей політики безпеки та оборони окремих держав-членів", – зазначено у документі. 

Передбачається можливість зміни до цих положень "з метою узгодження з будь-яким механізмом, який Україна може згодом узгодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року".

Закриває документ формальний блок "Прикінцеві положення". 

Від України угоду підписав президент Володимир Зеленський, від ЄС –   президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Держави-члени ЄС дали одностайну згоду на підписання договору.

Також у Брюсселі підписали двосторонні угоди України з Естонією та Литвою.

Теми: ЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
ЄС
Україна підписала безпекові угоди ще з двома країнами ЄС
Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише три безпекові угоди
Стали відомими 11 умов щодо меншин, які Угорщина висунула Україні для вступу до ЄС
Останні новини
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: