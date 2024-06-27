Словаччина посилить захист політиків після замаху на Фіцо. Також обмежить протести

Парламент Словаччини ухвалив у четвер пакет законів, спрямованих на посилення безпеки провідних політиків та інших осіб після замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Заходи набудуть чинності 15 липня після очікуваного схвалення президентом Петером Пеллегріні, близьким союзником Фіцо.

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Пакет був розкритикований опозицією та правозахисною організацією Amnesty International, зокрема, як спроба обмежити право людей на свободу зібрань.

Згідно із законодавством, влада матиме право забороняти акції протесту перед будинками політиків і в житлових районах. Демонстрації також будуть заборонені біля будівель уряду та президента.

Міністерство внутрішніх справ визначить і підготує довгострокові резиденції для прем'єр-міністра, президента і спікера парламенту, які будуть зобов'язані ними користуватися.

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Захист також буде надано лідерам усіх політичних партій, представлених у парламенті, генеральному прокурору та голові Конституційного суду.

Прем'єр-міністри та спікери парламенту, які відпрацювали щонайменше два терміни, отримуватимуть регулярні виплати після закінчення своїх повноважень. Наразі така виплата передбачена лише для колишніх президентів.

Нагадаємо, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який в середині травня зазнав замаху, 5 червня опублікував перше з того моменту звернення, де оголосив про наміри через кілька тижнів повернутись до роботи.

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