Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Словакия усилит защиту политиков после покушения на Фицо. Также ограничит протесты

Иванна Костина, Александр ШумилинЧетверг, 27 июня 2024, 18:12
Словакия усилит защиту политиков после покушения на Фицо. Также ограничит протесты
Фото: Getty Images

Парламент Словакии принял в четверг пакет законов, направленных на усиление безопасности ведущих политиков и других лиц после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Меры вступят в силу 15 июля после ожидаемого одобрения президентом Петером Пеллегрини, близким союзником Фицо.

Реклама:

Пакет был раскритикован оппозицией и правозащитной организацией Amnesty International, в частности, как попытка ограничить право людей на свободу собраний.

Согласно законодательству, власти будут иметь право запрещать акции протеста перед домами политиков и в жилых районах. Демонстрации также будут запрещены возле зданий правительства и президента.

Министерство внутренних дел определит и подготовит долгосрочные резиденции для премьер-министра, президента и спикера парламента, которые будут обязаны ими пользоваться.

ВИДЕО ДНЯ

Защита также будет предоставлена лидерам всех политических партий, представленных в парламенте, генеральному прокурору и председателю Конституционного суда.

Премьер-министры и спикеры парламента, которые отработали не менее двух сроков, будут получать регулярные выплаты после окончания своих полномочий. Сейчас такая выплата предусмотрена только для бывших президентов.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который в середине мая подвергся покушению, 5 июня опубликовал первое с того момента обращение, где объявил о намерениях через несколько недель вернуться к работе.

Читайте также: Фицо выбирает войну: как премьер Словакии собирается использовать покушение на себя.

Темы: Словакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Словакия
В Братиславе сотни людей вышли на улицы против ограничения гражданских прав
Словацкий премьер Фицо обнародовал первое обращение после покушения
Украинские бойцы захватили в плен гражданина Словакии, который воевал на стороне РФ
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: