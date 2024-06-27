Кличко повідомив про вибух і пожежу у Києві, а пізніше уточнив – задимлення на підстанції
Четвер, 27 червня 2024, 18:48
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі на енергетичному об’єкті стався вибух і пожежа. Згодом він уточнив, що сталося коротке замикання на трансформаторній підстанції.
Джерело: повідомлення Кличка
Дослівно: "На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце".
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Деталі: Пізніше Кличко уточнив, на трансформаторній підстанції виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. "Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає", - написав Кличко.