Кличко сообщил о взрыве и пожаре в Киеве, а позже уточнил – задымление на подстанции

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе на энергетическом объекте произошел взрыв и пожар. Позже он уточнил, что произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

Источник: сообщение Кличко

Дословно: "На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место".

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Детали: Позже Кличко уточнил, на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание, наблюдается задымление. "Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет", - написал Кличко.