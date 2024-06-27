FT: США та Ізраїль домовляються з Україною про надання їй до 8 систем Patriot

Сполучені Штати, Ізраїль та Україна ведуть переговори про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних для захисту від постійних російських атак.

Джерело: "Європейська правда"; Financial Times з посиланням на п’ять поінформованих співрозмовників

Деталі: Джерела FT кажуть, що домовленість про передання Україні ЗРК Patriot обговорювалась на рівні міністрів і високопосадовців трьох країн.

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Серед іншого, відповідні переговори вели міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен. Також відбулись прямі переговори між Ізраїлем та Києвом.

Імовірно, домовленість стосуватиметься восьми батарей Patriot віком понад 30 років, про виведення яких із експлуатації Ізраїль оголосив у квітні. Ці системи M901 PAC-2 старіші, ніж PAC-3, які зараз стоять на озброєнні в Україні.

Тим не менш, опитані Financial Times аналітики вказують, що PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. До того ж, Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до цих систем, які мають більший радіус дії і більшу боєголовку.

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"Це може зробити їх добре придатними для перехоплення російських винищувачів, які скидають руйнівні керовані авіаційні бомби на українські міста і військові позиції з-за лінії фронту", – йдеться в матеріалі.

Ізраїль досі відкидав прохання України про військову допомогу, зважаючи на вплив Москви у Сирії, де ізраїльські військово-повітряні сили часто діють проти пов'язаних із Іраном сил.

Нагадаємо, що ще у 2022 році посольство України в Ізраїлі направило уряду країни офіційний запит на отримання систем протиповітряної оборони, які дозволять Києву протистояти іранським балістичним ракетам та ударним безпілотникам, які використовуються Росією.