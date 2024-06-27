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FT: США и Израиль договариваются с Украиной о предоставлении ей до 8 систем Patriot

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 27 июня 2024, 21:31
FT: США и Израиль договариваются с Украиной о предоставлении ей до 8 систем Patriot
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot, необходимых для защиты от постоянных российских атак.

Источник: "Европейская правда"; Financial Times со ссылкой на пять информированных собеседников

Детали: Источники FT говорят, что договоренность о передаче Украине ЗРК Patriot обсуждалась на уровне министров и высокопоставленных чиновников трех стран.

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Среди прочего, соответствующие переговоры вели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Также состоялись прямые переговоры между Израилем и Киевом.

Вероятно, договоренность будет касаться восьми батарей Patriot возрастом более 30 лет, о выводе которых из эксплуатации Израиль объявил в апреле. Эти системы M901 PAC-2 старее, чем PAC-3, которые сейчас стоят на вооружении в Украине.

Тем не менее, опрошенные Financial Times аналитики указывают, что PAC-2 полностью совместимы с PAC-3. К тому же, Израиль имеет достаточные запасы ракет-перехватчиков к этим системам, которые имеют больший радиус действия и большую боеголовку.

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"Это может сделать их хорошо пригодными для перехвата российских истребителей, которые сбрасывают разрушительные управляемые авиационные бомбы на украинские города и военные позиции из-за линии фронта", – говорится в материале.

Израиль до сих пор отвергал просьбы Украины о военной помощи, учитывая влияние Москвы в Сирии, где израильские военно-воздушные силы часто действуют против связанных с Ираном сил.

Напомним, что еще в 2022 году посольство Украины в Израиле направило правительству страны официальный запрос на получение систем противовоздушной обороны, которые позволят Киеву противостоять иранским баллистическим ракетам и ударным беспилотникам, которые используются Россией.

Темы: СШАИзраиль
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