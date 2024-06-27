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Президент Болгарії не поїде на саміт НАТО, бо не згоден із підтримкою України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 27 червня 2024, 22:26
Президент Болгарії не поїде на саміт НАТО, бо не згоден із підтримкою України
президент Болгарії Румен Радєв. Фото - Getty Images

Проросійський президент Болгарії Румен Радєв відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через "позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні".

Джерело: пресслужба Радєва в четвер, 27 червня, пише "Європейська правда" з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода"

Деталі: Як заявили в канцелярії Радєва, у пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи.

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"Глава держави не погоджується з окремими положеннями рамкових позицій, ухвалених Радою міністрів, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе у зв'язку з війною в Україні", – йдеться в повідомленні.

Що саме міститься в цих "рамкових позицій", не повідомляли ані президент Болгарії, ані уряд.

Суперечка стосовно болгарської делегації в НАТО тривала останні кілька днів. Минулого тижня уряд постановив відправити на саміт виконувача обов’язків прем’єр-міністра Дімітара Главчева паралельно з Руменом Радєвим.

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Главчев у четвер запропонував, аби саме Радєв очолив делегацію Болгарії у Вашингтоні.

Конституція Болгарії передбачає, що країну на міжнародному рівні має представляти виконавча влада, обличчям якої наразі є Дімітар Главчев.

Як відомо, чинний президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є "любителями війни".

Нещодавно Радєв розкритикував НАТО за дозвіл Україні завдавати ударів західною зброєю по РФ, вважаючи, що це загрожує "ескалацією" і "ядерним Армагеддоном".

Теми: БолгаріяНАТО
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