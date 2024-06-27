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Президент Болгарии не поедет на саммит НАТО, потому что не согласен с поддержкой Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 27 июня 2024, 22:26
Президент Болгарии не поедет на саммит НАТО, потому что не согласен с поддержкой Украины
президент Болгарии Румен Радев. Фото - Getty Images

Пророссийский президент Болгарии Румен Радев отказался возглавлять болгарскую делегацию на саммите НАТО в Вашингтоне из-за "позиции, которую он должен отстаивать по помощи Украине".

Источник: пресс-служба Радева в четверг, 27 июня, пишет "Европейская правда" со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода"

Детали: Как заявили в канцелярии Радева, в предложении об участии в саммите НАТО для президента Болгарии упоминалось, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы.

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"Глава государства не согласен с отдельными положениями рамочных позиций, принятых Советом министров, касающихся обязательств, которые наша страна берет на себя в связи с войной в Украине", – говорится в сообщении.

Что именно содержится в этих "рамочных позициях", не сообщали ни президент Болгарии, ни правительство.

Спор относительно болгарской делегации в НАТО продолжался последние несколько дней. На прошлой неделе правительство постановило отправить на саммит исполняющего обязанности премьер-министра Димитара Главчева параллельно с Руменом Радевым.

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Главчев в четверг предложил, чтобы именно Радев возглавил делегацию Болгарии в Вашингтоне.

Конституция Болгарии предусматривает, что страну на международном уровне должна представлять исполнительная власть, лицом которой сейчас является Димитар Главчев.

Как известно, действующий президент Болгарии долгое время отстаивал позиции относительно войны в Украине, которые совпадают с позицией Кремля – что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает конфликт, а те, кто выступает за помощь украинскому сопротивлению, являются "любителями войны".

Недавно Радев раскритиковал НАТО за разрешение Украине наносить удары западным оружием по РФ, считая, что это грозит "эскалацией" и "ядерным Армагеддоном".

Темы: БолгарияНАТО
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