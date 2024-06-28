Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Сумах зафіксували "дивні опади", жителі скаржилися на погане самопочуття – МВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 червня 2024, 01:20
У Сумах зафіксували дивні опади, жителі скаржилися на погане самопочуття – МВА
ілюстративне фото sumypost.com

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив про "дивні опади" та "погане самопочуття" жителів міста Суми.

Джерело: Дрозденко у telegram

Пряма мова: "Ввечері (27 червня – ред.) служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття.

Реклама:

Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру".

Деталі: Дрозденко додав, що дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює у штатному режимі, жодних аварійних ситуацій не було.

Він додав, що, разом з тим, всі відповідні служби і ДСНС продовжують працювати і моніторити ситуацію.

Теми: Суми
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Суми
Суми частково лишилися без світла і води
МВА: Суми знеструмлено через ворожу атаку "Шахедів"
ЗМІ: У Сумах було чути вибух після повідомлення про проліт ракети
Останні новини
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: