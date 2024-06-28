У Сумах зафіксували "дивні опади", жителі скаржилися на погане самопочуття – МВА

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив про "дивні опади" та "погане самопочуття" жителів міста Суми.

Джерело: Дрозденко у telegram

Пряма мова: "Ввечері (27 червня – ред.) служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття.

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Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру".

Деталі: Дрозденко додав, що дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює у штатному режимі, жодних аварійних ситуацій не було.

Він додав, що, разом з тим, всі відповідні служби і ДСНС продовжують працювати і моніторити ситуацію.