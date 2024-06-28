У Сумах зафіксували "дивні опади", жителі скаржилися на погане самопочуття – МВА
П'ятниця, 28 червня 2024, 01:20
Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив про "дивні опади" та "погане самопочуття" жителів міста Суми.
Джерело: Дрозденко у telegram
Пряма мова: "Ввечері (27 червня – ред.) служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття.
Реклама:
Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру".
Деталі: Дрозденко додав, що дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює у штатному режимі, жодних аварійних ситуацій не було.
Він додав, що, разом з тим, всі відповідні служби і ДСНС продовжують працювати і моніторити ситуацію.