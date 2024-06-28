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В Сумах зафиксировали "странные осадки", жители жаловались на плохое самочувствие – ГВА

Ольга ГлущенкоПятница, 28 июня 2024, 01:20
В Сумах зафиксировали странные осадки, жители жаловались на плохое самочувствие – ГВА
иллюстративное фото sumypost.com

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко сообщил о "странных осадках" и "плохом самочувствии" жителей города Сумы.

Источник: Дрозденко в telegram

Прямая речь: "Вечером (27 июня - ред.) служба 15-80 получила два обращения от граждан о странных осадках в воздухе и плохом самочувствии.

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Да, действительно, в районе улицы Привокзальная были зафиксированы осадки неопределенного характера".

Детали: Дрозденко добавил, что дирекция ТЭЦ сообщила, что станция работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не было.

Он добавил, что, вместе с тем, все соответствующие службы и ГСЧС продолжают работать и мониторить ситуацию.

Темы: Сумы
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