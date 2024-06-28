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Під час дебатів Байдена і Трампа виникла перепалка про війну Росії проти України

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 червня 2024, 05:14
Під час дебатів Байдена і Трампа виникла перепалка про війну Росії проти України
скриншот трансляції Байдена і Трампа

Під час дебатів президента Джо Байдена і колишнього президента США Дональда Трампа постало питання війни Росії в Україні, між опонентами виникла перепалка.

Джерело: пряма трансляція дебатів Байдена і Трампа

Деталі: Трамп заявив, що "якби в нас був справжній президент (маючи на увазі нинішнього президента Байдена – ред.), Путін ніколи б не вторгнувся в Україну".

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Крім того, Трамп вчергове пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента".

Він додав, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін порозумілися".

Також закинув те, що коли Зеленський приїздить у США, то повертається із 60 млрд доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".

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Трамп також розкритикував Байдена за хаос у виведенні військ з Афганістану, стверджуючи, що нібито саме це стало причиною агресії Путіна проти України.

Байден у своїй відповіді Трампу назвав Путіна військовим злочинцем і різко засудив свого опонента за його висловлювання, що Путін може атакувати будь-де, якщо союзники по НАТО не збільшать свій оборонний бюджет.

Пряма мова Байдена: "Трамп хоче, щоб США вийшли з НАТО. Але сила в наших альянсах. Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво".

Деталі: Також Байден наголосив, що Путін у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, згадавши, зокрема Польщу, Білорусь, країни НАТО.

Оновлено: Пізніше під час дебатів Трамп заявив, що Байден веде США до третьої світової війни.

Він додав, що через "погану позицію" Байдена "Україна не виграє війну".

Пряма мова Трампа: "Хочу сказати, що Росія забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені – ні.

Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він (Путін – ред.) захопить Україну.

Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена".

Теми: БайденТрампдебативибори
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