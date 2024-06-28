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Во время дебатов Байдена и Трампа возникла перепалка о войне России против Украины

Ольга ГлущенкоПятница, 28 июня 2024, 05:14
Во время дебатов Байдена и Трампа возникла перепалка о войне России против Украины
скриншот трансляции Байдена и Трампа

Во время дебатов президента Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа встал вопрос войны России в Украине, между оппонентами возникла перепалка.

Источник: прямая трансляция дебатов Байдена и Трампа

Детали: Трамп заявил, что "если бы у нас был настоящий президент (имея в виду нынешнего президента Байдена - ред.), Путин никогда бы не вторгся в Украину".

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Кроме того, Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента".

Он добавил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

Также упрекнул за то, что когда Зеленский приезжает в США, то возвращается с 60 млрд долларов "в кармане". По мнению Трампа, "это надо прекратить".

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Трамп также раскритиковал Байдена за хаос в выводе войск из Афганистана, утверждая, что якобы именно это стало причиной агрессии Путина против Украины.

Байден в своем ответе Трампу назвал Путина военным преступником и резко осудил своего оппонента за его высказывания, что Путин может атаковать где угодно, если союзники по НАТО не увеличат свой оборонный бюджет.

Прямая речь Байдена: "Трамп хочет, чтобы США вышли из НАТО. Но сила в наших альянсах. Мы бы не могли избежать большой войны в Европе, если бы не наше союзничество".

Детали: Также Байден отметил, что Путин в своей агрессии не остановится на агрессии против Украины упомянув, в частности, Польшу, Беларусь, страны НАТО.

Обновлено: Позже во время дебатов Трамп заявил, что Байден ведет США к третьей мировой войне.

Он добавил, что из-за "плохой позиции" Байдена "Украина не выиграет войну".

Прямая речь Трампа: "Хочу сказать, что Россия забрала много земель при Обаме и Байдене. При мне - нет.

Путин знал, что со мной нельзя играть. Война в Украине не должна была начинаться, а теперь он (Путин – ред.) захватит Украину.

Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это печально, они столько людей потеряли... Из-за глупых решений Байдена".

Темы: БайденТрампдебатывиборы
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