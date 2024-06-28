Ухвалення "російського" закону де-факто спиняє вступ Грузії до ЄС – підсумки саміту

За підсумками саміту ЄС, лідери країн-членів Євросоюзу висловили серйозне занепокоєння останніми подіями в Грузії, зокрема, ухваленням скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, лідери ЄС зазначили, що цей закон є відступом від кроків, викладених у рекомендації Комісії щодо отримання статусу кандидата.

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Дослівно: "Європейська Рада закликає владу Грузії прояснити свої наміри, змінивши нинішній курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу".

Більше деталей: Також в ЄС закликає покласти край актам залякування, погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів у Грузії.

Єврорада закликає грузинську владу забезпечити, щоб парламентські вибори цієї осені були вільними і чесними, і заохочує партнерів до суттєвого довгострокового і короткострокового спостереження за виборами.

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