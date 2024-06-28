Принятие "российского" закона де-факто останавливает вступление Грузии в ЕС - итоги саммита
По итогам саммита ЕС, лидеры стран-членов Евросоюза выразили серьезную обеспокоенность последними событиями в Грузии, в частности, принятием скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".
Источник: "Европейская правда"
Детали: В частности, лидеры ЕС отметили, что этот закон является отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии по получению статуса кандидата.
Дословно: "Европейский Совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления".
Больше деталей: Также в ЕС призывают положить конец актам запугивания, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов в Грузии.
Евросовет призывает грузинские власти обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью были свободными и честными, и поощряет партнеров к существенному долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами.
Предыстория:
- Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Европейском Союзе подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.
- Кроме того, в ПАСЕ призвали Грузию немедленно отменить скандальный закон об "иноагентах".