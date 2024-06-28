Принятие "российского" закона де-факто останавливает вступление Грузии в ЕС - итоги саммита

По итогам саммита ЕС, лидеры стран-членов Евросоюза выразили серьезную обеспокоенность последними событиями в Грузии, в частности, принятием скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Источник: "Европейская правда"

Детали: В частности, лидеры ЕС отметили, что этот закон является отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии по получению статуса кандидата.

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Дословно: "Европейский Совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления".

Больше деталей: Также в ЕС призывают положить конец актам запугивания, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов в Грузии.

Евросовет призывает грузинские власти обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью были свободными и честными, и поощряет партнеров к существенному долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами.

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