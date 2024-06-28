Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Принятие "российского" закона де-факто останавливает вступление Грузии в ЕС - итоги саммита

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 28 июня 2024, 08:38
Принятие российского закона де-факто останавливает вступление Грузии в ЕС - итоги саммита
Фото: Getty Images

По итогам саммита ЕС, лидеры стран-членов Евросоюза выразили серьезную обеспокоенность последними событиями в Грузии, в частности, принятием скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Источник: "Европейская правда"

Детали: В частности, лидеры ЕС отметили, что этот закон является отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии по получению статуса кандидата.

Реклама:

Дословно: "Европейский Совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления".

Больше деталей: Также в ЕС призывают положить конец актам запугивания, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов в Грузии.

Евросовет призывает грузинские власти обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью были свободными и честными, и поощряет партнеров к существенному долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Европейском Союзе подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.
  • Кроме того, в ПАСЕ призвали Грузию немедленно отменить скандальный закон об "иноагентах".

Темы: ЕСГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
ЕС
В ЕС призвали активнее оказывать военную помощь Украине - итоги саммита
СМИ узнали детали письма Германии, Польши и Чехии к ЕС с просьбой средств на прием украинцев
ОП опубликовал текст соглашения по безопасности Украины и ЕС
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: