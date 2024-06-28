Демократи почали обговорювати заміну Байдену після його дебатів з Трампом – Politico

Представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата, президента США Джо Байдена у виборчому списку через його, як вони вважають, провальний виступ на дебатах з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

Джерело: Politico з посиланням на більш ніж десятка представників демократів та їхніх донорів, передає "Європейська правда"

Деталі: Один із радників партії сказав виданню, що "не менше півдюжини ключових донорів надіслали йому повідомлення про "катастрофу", і що демократам "потрібно щось робити", але визнав, що "мало що можливо, якщо" Байден не відійде вбік.

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Один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена сказав, що президенту пора завершити свою кампанію.

Він назвав виступ Байдена "найгіршим в історії" та зауважив, що той настільки "поганий, що ніхто не звертатиме уваги на брехню Трампа".

"Байден повинен відійти. Без сумніву", – сказав донор у текстовому повідомленні, пропонуючи альтернативний список на чолі з губернаторами штатів Меріленд та Мічиган.

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Один із радників великих донорів демократів сказав, що вони писали незадоволені повідомлення, в яких деякі з них питали "що це, чорт забирай?".

"Наша єдина надія на те, що він відійде, ми домовимося про з'їзд партії або він помре. В іншому випадку нам кінець", – сказав радник донорів.

Втім, навіть ті, хто в приватному порядку скаржився на виступ Байдена стверджують, що тільки він сам може вирішити це питання.

У кампанії чинного президента США відповіли на його критику, і один із радників назвав його "єдиною людиною, яка коли-небудь перемагала Дональда Трампа".

Старший радник вищих посадових осіб Демократичної партії розповів Politico, що хоча ніхто не очікував майстер-класу від Байдена, той відверто розчарував.

"Він виглядав погано щодо свого послання, щодо суті, щодо контраргументів, презентації, поганий щодо невербальних засобів. У цих дебатах для нього не було жодної світлої плями. Єдиний позитивний момент – це те, що це сталося в червні, а не в жовтні", – резюмував він.

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