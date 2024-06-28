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Демократы начали обсуждать замену Байдену после его дебатов с Трампом - Politico

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПятница, 28 июня 2024, 09:18
Демократы начали обсуждать замену Байдену после его дебатов с Трампом - Politico
джо Байден во время дебатов, фото: Getty Images

Представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену их кандидата, президента США Джо Байдена в избирательном списке из-за его, как они считают, провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Источник: Politico со ссылкой на более чем десяток представителей демократов и их доноров, передает "Европейская правда"

Детали: Один из советников партии сказал изданию, что "не менее полудюжины ключевых доноров прислали ему сообщение о "катастрофе", и что демократам "нужно что-то делать", но признал, что "мало что возможно, если" Байден не отойдет в сторону.

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Один из крупнейших доноров партии и сторонник Байдена сказал, что президенту пора завершить свою кампанию.

Он назвал выступление Байдена "худшим в истории" и отметил, что то настолько "плохое, что никто не будет обращать внимания на ложь Трампа".

"Байден должен отойти. Без сомнения", – сказал донор в текстовом сообщении, предлагая альтернативный список во главе с губернаторами штатов Мэриленд и Мичиган.

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Один из советников крупных доноров демократов сказал, что они писали недовольные сообщения, в которых некоторые из них спрашивали: "Что это, черт возьми?".

"Наша единственная надежда на то, что он отойдет, мы договоримся о съезде партии или он умрет. В противном случае нам конец", – сказал советник доноров.

Впрочем, даже те, кто в частном порядке жаловался на выступление Байдена, утверждают, что только он сам может решить этот вопрос.

В кампании действующего президента США ответили на критику, и один из советников назвал его "единственным человеком, который когда-либо побеждал Дональда Трампа".

Старший советник высших должностных лиц Демократической партии рассказал Politico, что хотя никто не ожидал мастер-класса от Байдена, тот откровенно разочаровал.

"Он выглядел плохо в отношении своего послания, по сути, по контраргументам, презентации, плохой в отношении невербальных средств. В этих дебатах для него не было ни одного светлого пятна. Единственный положительный момент – это то, что это произошло в июне, а не в октябре", – резюмировал он.

Что предшествовало:

  • Сообщалось, что во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте.
  • На дебатах Байден назвал своего соперника Дональда Трампа "неудачником" и "лузером".
  • Также во время дебатов Трамп заявил, что условия, выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, "неприемлемы".

Темы: ТрампБайденСША
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