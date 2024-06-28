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Байден і Трамп на дебатах "помірялись" своїм віком

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 червня 2024, 09:45
Байден і Трамп на дебатах помірялись своїм віком
Дональд Трамп, Джо Байден, фото: Getty Images

Під час президентських дебатів у четвер на телеканалі CNN чинний очільник Білого дому Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про свій вік і компетентності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Відповідаючи на запитання про занепокоєння виборців щодо його віку, 81-річний Байден зазначив, що його опонент лише на кілька років молодший за нього, "але набагато менш компетентний".

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"Перш за все, я провів половину своєї кар'єри, коли мене критикували за те, що я наймолодша людина в політиці... а тепер я найстарший. Цей хлопець на три роки молодший і набагато менш компетентний", – сказав Байден.

Він закликав виборців "просто подивитися на послужний список, що я зробив".

Відповідаючи на запитання про свій вік, 78-річний Трамп вказав на свої успіхи у гольфі, заявивши, що він відчуває, що перебуває в хорошій формі.

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"Я щойно виграв два клубних чемпіонати, навіть не серед професіоналів. Для цього потрібно бути досить розумним і вміти бити по м'ячу далеко. Він (Байден – Ред.) цього не робить. Він не може вдарити по м'ячу на 50 ярдів", – сказав Трамп.

У відповідь Байден заявив, що "із задоволенням" зіграв би з Трампом у гольф.

"Я вже говорив вам, що із задоволенням зіграю в гольф. Якщо ви понесете свою сумку. Як ви думаєте, ви зможете це зробити?" – зазначив Байден.

"Давайте не будемо поводитися як діти", – сказав у відповідь Трамп.

Що було раніше:

  • Байден на дебатах назвав свого суперника Дональда Трампа "невдахою" та "лузером".
  • Крім того, під час дебатів Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".

Теми: БайденТрампСША
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