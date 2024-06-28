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Байден и Трамп на дебатах "померились" своим возрастом

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 28 июня 2024, 09:45
Байден и Трамп на дебатах померились своим возрастом
Дональд Трамп, Джо Байден, фото: Getty Images

Во время президентских дебатов в четверг на телеканале CNN действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте и компетентности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Отвечая на вопрос о беспокойстве избирателей относительно его возраста, 81-летний Байден отметил, что его оппонент лишь на несколько лет моложе его, "но гораздо менее компетентен".

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"Прежде всего, я провел половину своей карьеры, когда меня критиковали за то, что я самый молодой человек в политике... а теперь я самый старший. Этот парень на три года моложе и гораздо менее компетентен", - сказал Байден.

Он призвал избирателей "просто посмотреть на послужной список, что я сделал".

Отвечая на вопрос о своем возрасте, 78-летний Трамп указал на свои успехи в гольфе, заявив, что он чувствует, что находится в хорошей форме.

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"Я только что выиграл два клубных чемпионата, даже не среди профессионалов. Для этого нужно быть достаточно умным и уметь бить по мячу далеко. Он (Байден – Ред.) этого не делает. Он не может ударить по мячу на 50 ярдов", – сказал Трамп.

В ответ Байден заявил, что "с удовольствием" сыграл бы с Трампом в гольф.

"Я уже говорил вам, что с удовольствием сыграю в гольф. Если вы понесете свою сумку. Как вы думаете, вы сможете это сделать?" – отметил Байден.

"Давайте не будем вести себя как дети", – сказал в ответ Трамп.

Что предшествовало:

  • На дебатах Байден назвал своего соперника Дональда Трампа "неудачником" и "лузером".
  • Также во время дебатов Трамп заявил, что условия, выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".

Темы: БайденТрампСША
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