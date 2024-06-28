Байден заявив, що не турбується через свій виступ на дебатах: Ми добре впорались
Президент США Джо Байден відкинув побоювання щодо незадоволення деяких демократів його виступом під час дебатів з колишнім президента Дональдом Трампом у четвер.
Джерело: The Hill з посиланням на заяву Байдена, передає "Європейська правда"
Деталі: Відповідаючи на запитання про заклики деяких демократів вибути з президентських перегонів або про те, чи є в нього якісь побоювання щодо свого виступу, Байден сказав, що не турбується через це.
Пряма мова Байдена: "Я думаю, ми добре впоралися".
Більше деталей: Очільник Білого дому також поскаржився на погане самопочуття під час дебатів, зазначивши, що в нього болить горло.
Крім того, за його словами, "важко вести дебати з брехуном".
"New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп – Ред.) збрехав 26 разів", – сказав Байден.
Голос президента часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Як зазначає видання, також часом він втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.
Нагадаємо:
- За даними флеш-опитування, проведеного CNN серед спостерігачів за дебатами, 67 % опитаних сказали, що Трамп переміг у дебатах, порівняно з 33%, які сказали, що переміг Байден.
- ЗМІ повідомили, що представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата Байдена у виборчому списку через його провальний виступ на дебатах.
- Повідомляли, що під час президентських дебатів у четвер чинний очільник Білого дому Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про свій вік.
- Байден на дебатах назвав свого суперника Дональда Трампа "невдахою" та "лузером".