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Байден заявив, що не турбується через свій виступ на дебатах: Ми добре впорались

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 червня 2024, 10:07
Байден заявив, що не турбується через свій виступ на дебатах: Ми добре впорались
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден відкинув побоювання щодо незадоволення деяких демократів його виступом під час дебатів з колишнім президента Дональдом Трампом у четвер.

Джерело: The Hill з посиланням на заяву Байдена, передає "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання про заклики деяких демократів вибути з президентських перегонів або про те, чи є в нього якісь побоювання щодо свого виступу, Байден сказав, що не турбується через це.

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Пряма мова Байдена: "Я думаю, ми добре впоралися".

Більше деталей: Очільник Білого дому також поскаржився на погане самопочуття під час дебатів, зазначивши, що в нього болить горло.

Крім того, за його словами, "важко вести дебати з брехуном".

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"New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп – Ред.) збрехав 26 разів", – сказав Байден.

Голос президента часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Як зазначає видання, також часом він втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.

Нагадаємо:

  • За даними флеш-опитування, проведеного CNN серед спостерігачів за дебатами, 67 % опитаних сказали, що Трамп переміг у дебатах, порівняно з 33%, які сказали, що переміг Байден.
  • ЗМІ повідомили, що представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата Байдена у виборчому списку через його провальний виступ на дебатах.
  • Повідомляли, що під час президентських дебатів у четвер чинний очільник Білого дому Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про свій вік.
  • Байден на дебатах назвав свого суперника Дональда Трампа "невдахою" та "лузером".

Теми: БайденТрампСША
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