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Байден заявил, что не беспокоится из-за своего выступления на дебатах: Мы хорошо справились

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 28 июня 2024, 10:07
Байден заявил, что не беспокоится из-за своего выступления на дебатах: Мы хорошо справились
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден отверг опасения относительно недовольства некоторых демократов его выступлением во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом в четверг.

Источник: The Hill со ссылкой на заявление Байдена, передает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос о призывах некоторых демократов выбыть из президентской гонки или о том, есть ли у него какие-то опасения относительно своего выступления, Байден сказал, что не беспокоится из-за этого.

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Прямая речь Байдена: "Я думаю, мы хорошо справились".

Больше деталей: Глава Белого дома также пожаловался на плохое самочувствие во время дебатов, отметив, что у него болит горло.

Кроме того, по его словам, "трудно вести дебаты с лжецом".

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"New York Times отметила, что он (Дональд Трамп. – Ред.) солгал 26 раз", – сказал Байден.

Голос президента часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Как отмечает издание, также порой он терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свою мысль.

Напомним:

  • По данным флеш-опроса, проведенного CNN среди наблюдателей за дебатами, 67% опрошенных сказали, что Трамп победил в дебатах, по сравнению с 33%, которые сказали, что победил Байден.
  • СМИ сообщили, что представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену их кандидата Байдена в избирательном списке из-за его провального выступления на дебатах.
  • Сообщалось, что во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте.
  • На дебатах Байден назвал своего соперника Дональда Трампа "неудачником" и "лузером".

Темы: БайденТрампСША
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