Байден заявил, что не беспокоится из-за своего выступления на дебатах: Мы хорошо справились
Президент США Джо Байден отверг опасения относительно недовольства некоторых демократов его выступлением во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом в четверг.
Источник: The Hill со ссылкой на заявление Байдена, передает "Европейская правда"
Детали: Отвечая на вопрос о призывах некоторых демократов выбыть из президентской гонки или о том, есть ли у него какие-то опасения относительно своего выступления, Байден сказал, что не беспокоится из-за этого.
Прямая речь Байдена: "Я думаю, мы хорошо справились".
Больше деталей: Глава Белого дома также пожаловался на плохое самочувствие во время дебатов, отметив, что у него болит горло.
Кроме того, по его словам, "трудно вести дебаты с лжецом".
"New York Times отметила, что он (Дональд Трамп. – Ред.) солгал 26 раз", – сказал Байден.
Голос президента часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Как отмечает издание, также порой он терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свою мысль.
Напомним:
- По данным флеш-опроса, проведенного CNN среди наблюдателей за дебатами, 67% опрошенных сказали, что Трамп победил в дебатах, по сравнению с 33%, которые сказали, что победил Байден.
- СМИ сообщили, что представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену их кандидата Байдена в избирательном списке из-за его провального выступления на дебатах.
- Сообщалось, что во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте.
- На дебатах Байден назвал своего соперника Дональда Трампа "неудачником" и "лузером".