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Зростає кількість спроб використання підроблених документів на кордоні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 червня 2024, 10:50
Зростає кількість спроб використання підроблених документів на кордоні
фото ДПСУ

Держприкордонслужба констатує, що в 2024 році майже удвічі збільшилася кількість спроб незаконного перетинання кордону громадянами з використанням підроблених документів. Водночас прикордонники удосконалюють методи виявлення фальшивок.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "В сучасних умовах стрімкого розвитку поліграфічних технологій, правопорушники постійно удосконалюють способи фальсифікації документів.

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До прикладу, цього року, у порівнянні з минулим роком, майже удвічі збільшилася кількість спроб незаконного перетинання кордону громадянами з використанням підроблених документів. З початку 2024 року прикордонники виявили понад 700 сфальшованих документів.

Також на 6 % збільшилася кількість виявлених транспортних засобів з підробленими, несправними документами, а також номерами агрегатів які не відповідають записам у реєстраційних документах".

Деталі: Водночас у ДПСУ наголошують, що прокордонники постійно удосконалюють методи виявлення фальшивок.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема експерти Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби продовжують проводити курси мультиплікації з протидії використанню підроблених документів.

Теми: Прикордонна служба
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