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Растет количество попыток использования поддельных документов на границе

Валентина РоманенкоПятница, 28 июня 2024, 10:50
Растет количество попыток использования поддельных документов на границе
фото ГПСУ

Госпогранслужба констатирует, что в 2024 году почти вдвое увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы гражданами с использованием поддельных документов. В то же время пограничники совершенствуют методы выявления фальшивок.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "В современных условиях стремительного развития полиграфических технологий, правонарушители постоянно совершенствуют способы фальсификации документов.

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К примеру, в этом году, по сравнению с прошлым годом, почти вдвое увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы гражданами с использованием поддельных документов. С начала 2024 года пограничники обнаружили более 700 сфальсифицированных документов.

Также на 6% увеличилось количество выявленных транспортных средств с поддельными, неисправными документами, а также номерами агрегатов, которые не соответствуют записям в регистрационных документах".

Детали: В то же время в ГПСУ отмечают, что пограничники постоянно совершенствуют методы выявления фальшивок.

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В частности эксперты Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы продолжают проводить курсы мультипликации по противодействию использованию поддельных документов.

Темы: Пограничная служба
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