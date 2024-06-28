Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Прокуратура: Працівник університету із сином за хабарі влаштовували чоловіків на навчання

Олександр ШумілінП'ятниця, 28 червня 2024, 11:54
Прокуратура: Працівник університету із сином за хабарі влаштовували чоловіків на навчання
Фото: прокуратура

Працівнику університету та його сину-військовослужбовцю зі спільником повідомили про підозру в одержанні хабаря за влаштування на навчання військовозобов’язаних чоловіків.  

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Згідно з даними слідства, син з батьком, що є працівником університету, разом зі ще одним спільником за гроші допомагали військовозобов’язаним стати студентами задля уникнення мобілізації, а також успішно проходити навчання.

Реклама:

Зокрема, задокументовано, як один зі студентів за 200 доларів США був переведений на денну форму навчання у коледжі. Чоловіку на той момент було 26 років.

Іншому військовозобов’язаному, якому вже виповнилось 35 років, допомогли стати студентом вищого навчального закладу на Київщині за 1500 доларів США. Чоловік не мав відповідного військово-облікового документа, але в навчальному закладі цього не помітили. За це з нього додатково взяли 300 доларів США".

Деталі:

ВІДЕО ДНЯ
  • Чоловіків підозрюють в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) та у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Теми: освітакорупціямобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
освіта
Удар по університету в Івано-Франківську: пошкоджено 14 будівель і 815 вікон
Пошкоджений у Франківську навчальний заклад – університет нафти і газу
Як вступити до коледжу чи профтеху після 9 класу: алгоритм від МОН
Останні новини
19:29
В Австралії поліція знайшла останки 12-річної дівчинки, яку під час купання у водоймі викрав крокодил
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: