Прокуратура: Працівник університету із сином за хабарі влаштовували чоловіків на навчання

Працівнику університету та його сину-військовослужбовцю зі спільником повідомили про підозру в одержанні хабаря за влаштування на навчання військовозобов’язаних чоловіків.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Згідно з даними слідства, син з батьком, що є працівником університету, разом зі ще одним спільником за гроші допомагали військовозобов’язаним стати студентами задля уникнення мобілізації, а також успішно проходити навчання.

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Зокрема, задокументовано, як один зі студентів за 200 доларів США був переведений на денну форму навчання у коледжі. Чоловіку на той момент було 26 років.

Іншому військовозобов’язаному, якому вже виповнилось 35 років, допомогли стати студентом вищого навчального закладу на Київщині за 1500 доларів США. Чоловік не мав відповідного військово-облікового документа, але в навчальному закладі цього не помітили. За це з нього додатково взяли 300 доларів США".

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