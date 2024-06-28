Прокуратура: Работник университета с сыном за взятки устраивали мужчин на обучение

Работнику университета и его сыну-военнослужащему с сообщником сообщили о подозрении в получении взятки за устройство на обучение военнообязанных мужчин.

Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Согласно данным следствия, сын с отцом, который является работником университета, вместе с еще одним сообщником за деньги помогали военнообязанным стать студентами во избежание мобилизации, а также успешно проходить обучение.

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В частности, задокументировано, как один из студентов за 200 долларов США был переведен на дневную форму обучения в колледже. Мужчине на тот момент было 26 лет.

Другому военнообязанному, которому уже исполнилось 35 лет, помогли стать студентом высшего учебного заведения на Киевщине за 1500 долларов США. Мужчина не имел соответствующего военно-учетного документа, но в учебном заведении этого не заметили. За это с него дополнительно взяли 300 долларов США".

Детали:

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