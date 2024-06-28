На вихідних в Україні буде спекотно

У суботу в Україні буде без опадів, лише вдень у більшості західних областей короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у Карпатах 22-27°.

Реклама:

У Києві 29 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

У неділю в Україні також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 30-34°.

У столиці 30 червня опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.