На выходных в Украине будет жарко

В субботу в Украине будет без осадков, лишь днем в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в Карпатах 22-27°.



В Киеве 29 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.



В воскресенье в Украине также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 30-34°.



В столице 30 июня осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 31-33°.