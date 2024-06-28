На выходных в Украине будет жарко
Пятница, 28 июня 2024, 11:56
В субботу в Украине будет без осадков, лишь днем в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в Карпатах 22-27°.
В Киеве 29 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.
В воскресенье в Украине также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 30-34°.
В столице 30 июня осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 31-33°.