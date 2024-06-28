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Опитування CNN показало, що 67% глядачів дебатів віддали перемогу Трампу

Олександр ШумілінП'ятниця, 28 червня 2024, 13:24
Опитування CNN показало, що 67% глядачів дебатів віддали перемогу Трампу
Фото: Getty Images

Флеш-опитування американського каналу CNN показало, що 67% зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами, вважають, що колишній президент Дональд Трамп на них переміг.

Джерело: CNN

Деталі: Відповідно за президента Джо Байдена проголосували 33% опитаних. Перед дебатами виборці у співвідношенні 55% до 45% сказали, що очікують від Трампа кращого виступу, ніж від Байдена.

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Мовник зазначає, що результати опитування відображають думку про дебати лише тих виборців, які їх дивилися, і не є репрезентативними для всіх виборців, які мають право голосу.

Опитування CNN проводилося за допомогою текстових повідомлень серед 565 зареєстрованих виборців США, які заявили, що дивилися дебати в четвер, і результати опитування репрезентативні лише для глядачів дебатів.

Дослівно: "Глядачі дебатів в опитуванні на 5 пунктів частіше були прихильниками Республіканської партії, ніж Демократичної, що робить аудиторію трохи більш прихильною до Республіканської партії, ніж всі зареєстровані виборці по всій країні. Але ці результати є зрушенням у порівнянні з 2020 роком, коли спостерігачі за дебатами вважали, що Байден перевершив Трампа в їхніх президентських дебатах".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Під час президентських дебатів у четвер чинний очільник Білого дому Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про свій вік.
  • Байден на дебатах назвав свого суперника Дональда Трампа "невдахою" та "лузером".
  • Крім того, під час дебатів Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".

Теми: СШАвибори
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