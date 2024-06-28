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Опрос CNN показал, что 67% зрителей дебатов отдали победу Трампу

Александр ШумилинПятница, 28 июня 2024, 13:24
Опрос CNN показал, что 67% зрителей дебатов отдали победу Трампу
Фото: Getty Images

Флеш-опрос американского канала CNN показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают что бывший президент Дональд Трамп на них победил.

Источник: CNN

Детали: Соответственно за президента Джо Байдена проголосовали 33% опрошенных. Перед дебатами избиратели в соотношении 55% к 45% сказали, что ожидают от Трампа лучшего выступления, чем от Байдена.

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Вещатель отмечает, что результаты опроса отражают мнение о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели, и не являются репрезентативными для всех избирателей, имеющих право голоса.

Опрос CNN проводился с помощью текстовых сообщений среди 565 зарегистрированных избирателей США, которые заявили, что смотрели дебаты в четверг, и результаты опроса репрезентативны только для зрителей дебатов.

Дословно: "Зрители дебатов в опросе на 5 пунктов чаще были сторонниками Республиканской партии, чем Демократической, что делает аудиторию немного более благосклонной к Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели по всей стране. Но эти результаты являются сдвигом по сравнению с 2020 годом, когда наблюдатели за дебатами считали, что Байден превзошел Трампа в их президентских дебатах".

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Что было раньше:

  • Во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте.
  • Байден на дебатах назвал своего соперника Дональда Трампа "неудачником" и "лузером".
  • Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что условия, выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".

Темы: СШАвиборы
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