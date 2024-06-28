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Речник кампанії Байдена заявив, що президент не зніме кандидатуру на виборах після невдалих дебатів 

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 17:53
Речник кампанії Байдена заявив, що президент не зніме кандидатуру на виборах після невдалих дебатів 
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Представник кампанії Джо Байдена Сет Шустер заявив, що президент США не буде знімати свою кандидатуру з виборів після невдалого виступу на дебатах з колишнім президентом Дональдом Трампом у четвер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: На питання про можливе вибуття Байдена з виборів президента США, які відбудуться в листопаді 2024 року, речник його кампанії коротко відповів: "Звичайно, він не вибуває".

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Сам Байден на питання журналістів про зняття кандидатури раніше прямо не відповів, але сказав, що з "брехуном" (маючи на увазі Дональда Трампа) "вести дебати важко".

Виступ Байдена на дебатах із Трампом напередодні в Демократичній партії сприйняли переважно негативно.

Під час дебатів голос президента США часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Також часом Байден втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.

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За даними ЗМІ, через провальний виступ на дебатах представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну Байдена у виборчому списку.

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Теми: БайденТрампвибориСША
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