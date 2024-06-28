Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Представитель кампании Байдена заявил, что президент не снимет кандидатуру на выборах после неудачных дебатов

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 17:53
Представитель кампании Байдена заявил, что президент не снимет кандидатуру на выборах после неудачных дебатов
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Представитель кампании Джо Байдена Сет Шустер заявил, что президент США не будет снимать свою кандидатуру с выборов после неудачного выступления на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом в четверг.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: На вопрос о возможном выбытии Байдена с выборов президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, представитель его кампании коротко ответил: "Конечно, он не выбывает".

Реклама:

Сам Байден на вопрос журналистов о снятии кандидатуры ранее прямо не ответил, но сказал, что с "лжецом" (имея в виду Дональда Трампа) "вести дебаты трудно".

Выступление Байдена на дебатах с Трампом накануне в Демократической партии восприняли преимущественно негативно.

Во время дебатов голос президента США часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Также порой Байден терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свое мнение.

ВИДЕО ДНЯ

По данным СМИ, из-за провального выступления на дебатахпредставители и сторонники Демократической партии обсуждают замену Байдена в избирательном списке.

Читайте также: Катастрофа в прямом эфире: как Байден провалил президентские дебаты в США и что будет дальше.

Темы: БайденТрампвиборыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

НАПК нашло у экс-заместителя генпрокурора Вербицкого подозрительных активов на 29 млн грн

Зеленский хочет, чтобы Трамп показал свой план "быстрого конца войны"

Украинцам сказали, когда существенно уменьшится количество часов без света

Тищенко попытался через суд выйти из-под домашнего ареста, но не смог

Источники в команде Зеленского говорят, что он "устал от Шмыгаля"

Орбан признал, что Зеленский не поддержал его выгодный России "мирный план"

Все новости...
Байден
Байден признал критику по поводу выступления на дебатах с Трампом, но уходить не планирует
Байден заявил, что не беспокоится из-за своего выступления на дебатах: Мы хорошо справились
Байден и Трамп на дебатах "померились" своим возрастом
Последние новости
18:11
Украина не выдала на обмен военного РФ, которого первым осудили за военное преступление
18:05
Россия больше не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ
17:56
ФутболГлавный тренер олимпийской сборной: Как в такой ситуации готовить команду?
17:50
"Честно": Помощница Тищенко создала общественную организацию одноименную с ВСК Верховной Рады
17:41
От удара дроном оккупантов в Запорожской области погиб гражданский 
17:39
В четверг графики отключения света будут действовать в течение всех суток
17:37
Верховный суд Японии встал на сторону граждан, которых принудительно стерилизовали из-за закона о евгенике
17:24
В июне Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год
17:04
Шольц: Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое имеет целью капитуляцию Украины
17:00
В Киеве протестируют на выносливость теплосеть под мостом Патона которой 60 лет
Все новости...
Реклама:
Реклама: