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Кулеба й Сікорський у Варшаві обговорили вступ України в ЄС і військову допомогу

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 19:30
Кулеба й Сікорський у Варшаві обговорили вступ України в ЄС і військову допомогу
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. фото: Twitter/Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби у X (Twitter)

Деталі: Під час зустрічі сторони привітали початок переговорів про вступ України до ЄС, підкресливши, що Польща послідовно підтримує членство України в Євросоюзі протягом багатьох років.

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"Практичний початок переговорів є успіхом для України, Польщі та всієї Європи", – зазначив український міністр.

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Він додав, що з головою МЗС Польщі обговорив потенційні шляхи розблокування допомоги Україні зброєю з Європейського фонду миру, а також "переговори з третіми країнами щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони".

Голова українського МЗС не уточнив, про що йдеться. Але, за даними ЗМІ, Сполучені Штати, Ізраїль та Україна ведуть переговори про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.

"Ми також обговорили завершення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею", – підсумував Кулеба.

Напередодні польський прем'єр Дональд Туск заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Теми: Польщадопомога Україні
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