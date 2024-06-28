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Кулеба и Сикорский в Варшаве обсудили вступление Украины в ЕС и военную помощь

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 19:30
Кулеба и Сикорский в Варшаве обсудили вступление Украины в ЕС и военную помощь
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. фото: Twitter/Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Варшаве с польским визави Радославом Сикорским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в X (Twitter)

Детали: Во время встречи стороны приветствовали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув, что Польша последовательно поддерживает членство Украины в Евросоюзе в течение многих лет.

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"Практическое начало переговоров является успехом для Украины, Польши и всей Европы", – отметил украинский министр.

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Он добавил, что с главой МИД Польши обсудил потенциальные пути разблокирования помощи Украине оружием из Европейского фонда мира, а также "переговоры с третьими странами о предоставлении Украине дополнительных средств противовоздушной обороны".

Глава украинского МИД не уточнил, о чем идет речь. Но, по данным СМИ, Соединенные Штаты, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot.

"Мы также обсудили завершение работы над двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Польшей", – подытожил Кулеба.

Накануне польський премьер Дональд Туск заявил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Темы: Польшапомощь Украине
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