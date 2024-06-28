Кулеба и Сикорский в Варшаве обсудили вступление Украины в ЕС и военную помощь
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Варшаве с польским визави Радославом Сикорским.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в X (Twitter)
Детали: Во время встречи стороны приветствовали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув, что Польша последовательно поддерживает членство Украины в Евросоюзе в течение многих лет.
In Warsaw, I met with @SikorskiRadek. We welcomed the beginning of Ukraine's EU accession negotiations. Poland has consistently supported Ukraine's EU membership over the years. The practical start of talks is a success for Ukraine, Poland, and all of Europe.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2024
We discussed… pic.twitter.com/sKAZNk6HVP
"Практическое начало переговоров является успехом для Украины, Польши и всей Европы", – отметил украинский министр.
Он добавил, что с главой МИД Польши обсудил потенциальные пути разблокирования помощи Украине оружием из Европейского фонда мира, а также "переговоры с третьими странами о предоставлении Украине дополнительных средств противовоздушной обороны".
Глава украинского МИД не уточнил, о чем идет речь. Но, по данным СМИ, Соединенные Штаты, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot.
"Мы также обсудили завершение работы над двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Польшей", – подытожил Кулеба.
Накануне польський премьер Дональд Туск заявил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.