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ЗМІ: Орбан хоче, щоб Трамп взяв участь у саміт ЄС під час головування Угорщини

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 28 червня 2024, 20:55
ЗМІ: Орбан хоче, щоб Трамп взяв участь у саміт ЄС під час головування Угорщини
ВІКТОР ОРБАН, ФОТО: GETTY IMAGES

Незалежний проєкт журналістських розслідувань VSquare з посиланням на "численні джерела" в уряді Угорщини повідомив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан хоче, щоб Дональд Трамп взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти та неформальній зустрічі лідерів ЄС у Будапешті 7-8 листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на VSquare

Деталі: Імовірно, Орбан передав запрошення Трампу взяти участь у заходах у Будапешті під час зустрічі в березні.

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Водночас співрозмовники VSquare припускають, що експрезидент США навряд чи приїде особисто в Угорщину, натомість обмежиться записаним зверненням або виступом онлайн. Він уже чинив так під час проведення в Будапешті міжнародного з’їзду консерваторів CPAC.

Дипломат неназваної країни ЄС звернув увагу, що 7-8 листопада вже будуть відомі попередні результати президентських виборів у США, і Трамп може бути як переможцем, так і переможеним, а адміністрація Джо Байдена в будь-якому разі залишатиметься при владі до січня 2025-го.

Тому навіть онлайн-участь Трампа в неформальній зустрічі лідерів ЄС "була б безпрецедентною і вкрай деструктивною, кинула б виклик усталеним дипломатичним нормам і створила б напруженість як всередині ЄС, так і у відносинах з адміністрацією Байдена", пише VSquare.

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Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася", а повернення Трампа "принесе мир".

Трамп у відповідь хвалив Орбана. 

Теми: УгорщинаОрбанТрампЄС
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