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СМИ: Орбан хочет, чтобы Трамп принял участие в саммите ЕС во время председательства Венгрии

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 20:55
СМИ: Орбан хочет, чтобы Трамп принял участие в саммите ЕС во время председательства Венгрии
ВИКТОР ОРБАН, ФОТО: GETTY IMAGES

Независимый проект журналистских расследований VSquare со ссылкой на "многочисленные источники" в правительстве Венгрии сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан хочет, чтобы Дональд Трамп принял участие в саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече лидеров ЕС в Будапеште 7-8 ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на VSquare

Детали: Предположительно, Орбан передал приглашение Трампу принять участие в мероприятиях в Будапеште во время встречи в марте.

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В то же время собеседники VSquare предполагают, что экс-президент США вряд ли приедет в Венгрию, а скорее ограничится записанным обращением или выступлением онлайн. Он уже поступал так во время проведения в Будапеште международного съезда консерваторов CPAC.

Дипломат неназванной страны ЕС обратил внимание, что 7-8 ноября уже будут известны предварительные результаты президентских выборов в США, и Трамп может быть как победителем, так и проигравшим, а администрация Джо Байдена в любом случае будет оставаться у власти до января 2025-го.

Поэтому даже онлайн-участие Трампа в неформальной встрече лидеров ЕС "было бы беспрецедентным и крайне деструктивным, бросило бы вызов устоявшимся дипломатическим нормам и создало бы напряженность как внутри ЕС, так и в отношениях с администрацией Байдена", пишет VSquare.

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Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом . Он говорил, в частности, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась", а возвращение Трампа "принесет мир".

Трамп в ответ хвалил Орбана.

Темы: ВенгрияОрбанТрампЕС
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