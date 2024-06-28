Байден визнав критику щодо виступу на дебатах із Трампом, але іти не планує

Президент США Джо Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні частково визнав критику щодо виступу на президентських дебатах із Дональдом Трампом, однак заявив, що знає, як "виконувати роботу" американського президента.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Під час звернення до прихильників Байден визнав, що справді в похилому віці й не так добре бере участь у дебатах, як раніше.

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"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", – сказав президент США.

Він додав, що знає, як "виконувати роботу" американського президента, а "коли тебе збивають з ніг, ти підіймаєшся".

"Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", – наголосив президент США.

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Виступ Байдена на дебатах із Трампом напередодні в Демократичній партії сприйняли переважно негативно. Під час дебатів голос президента США часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Також часом Байден втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.

За даними ЗМІ, через провальний виступ на дебатах представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну Байдена у виборчому списку.

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