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Байден признал критику по поводу выступления на дебатах с Трампом, но уходить не планирует

Олег Павлюк, Анастасия АнацкаяПятница, 28 июня 2024, 21:13
Байден признал критику по поводу выступления на дебатах с Трампом, но уходить не планирует
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Северной Каролине частично признал критику относительно выступления на президентских дебатах с Дональдом Трампом, однако заявил, что знает, как "выполнять работу" американского президента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Во время обращения к сторонникам Байден признал, что действительно в преклонном возрасте и не так хорошо участвует в дебатах, как раньше.

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"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", – сказал президент США.

Он добавил, что знает, как "выполнять работу" американского президента, а "когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься".

"Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", – подчеркнул президент США.

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Выступление Байдена на дебатах с Трампом накануне в Демократической партии восприняли преимущественно негативно. Во время дебатов голос президента США часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Также порой Байден терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свое мнение.

По данным СМИ, из-за провального выступления на дебатахпредставители и сторонники Демократической партии обсуждают замену Байдена в избирательном списке.

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Темы: БайденТрампСШАвиборы
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