На півдні України зафіксували російські ударні БпЛА

Увечері 28 червня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:01 повідомили про загрозу ударних безпілотників для Запорізької області.

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О 22:30 стало відомо про дрони в східній частині Херсонщини, курс північний.

О 22:55 військові попередили про БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

О 23:19 повідомили, що БпЛА в північній частині Херсонської області, постійно змінюють курс, БпЛА в східній частині Миколаївської області, прямують на захід.

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О 23:33 уточнили, що БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Кіровоградщину, БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей мають курс західний/північно-західний.

О 23:57 Повітряні сили написали про БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний, у східній частині Миколаївщини, курс західний, декілька БпЛА на Херсонщині, постійно змінюють курс та в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.