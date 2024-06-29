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Украину атаковали российские ударные БпЛА

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 00:48
Украину атаковали российские ударные БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером 28 июня русские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:01 сообщили об угрозе ударных беспилотников для Запорожской области.

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В 22:30 стало известно о дронах в восточной части Херсонщины, курс северный.

В 22:55 военные предупредили о БпЛА в направлении Кривого Рога.

В 23:19 сообщили, что БпЛА в северной части Херсонской области постоянно меняют курс, БпЛА в восточной части Николаевской области, направляются на запад.

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В 23:33 уточнили, что БПЛА с Николаевской области следуют курсом на Кировоградщину, БПЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей имеют курс западный/северо-западный.

В 23:57 Воздушные силы написали о БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный, в восточной части Николаевщины, курс западный, несколько БпЛА в Херсонской области, постоянно меняют курс и в Криворожском районе Днепропетровской области, курс северо-западный.

Обновлено: В 00:47 29 июня Воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА движутся в северо-западной части Николаевщины, на границе Николаевской/Днепропетровской/Кировоградской областей и в центральной части Николаевщины, курс северо-западный.

Дословно Воздушные силы в 1:18: "БпЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, курс восточный.

БпЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный".

1:53: "БпЛА в юго-восточной части Винницкой области, курс северный/северо-западный.

Несколько БпЛА на Херсонщине, постоянно меняют курс".

2:32: "БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

БпЛА в центральной части Николаевщины, курс западный".

4:24: "БпЛА в западной части Кировоградской области, курс северо-западный".

Обновлено: В 5:57 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных БпЛА.

Темы: воздушная тревогаШахед
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