Україну атакували російські ударні БпЛА

Увечері 28 червня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:01 повідомили про загрозу ударних безпілотників для Запорізької області.

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О 22:30 стало відомо про дрони в східній частині Херсонщини, курс північний.

О 22:55 військові попередили про БпЛА у напрямку Кривого Рогу.

О 23:19 повідомили, що БпЛА в північній частині Херсонської області, постійно змінюють курс, БпЛА в східній частині Миколаївської області, прямують на захід.

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О 23:33 уточнили, що БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Кіровоградщину, БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей мають курс західний/північно-західний.

О 23:57 Повітряні сили написали про БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний, у східній частині Миколаївщини, курс західний, декілька БпЛА на Херсонщині, постійно змінюють курс та в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.

Оновлено: О 00:47 29 червня Повіттряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються в північно-західній частині Миколаївщини, на межі Миколаївської/Дніпропетровської/Кіровоградської областей і в центральній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

Дослівно Повітряні сили о 1:18: "БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, курс східний.

БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний".

1:53: "БпЛА в південно-східній частині Вінниччини, курс північний/північно-західний.

Декілька БпЛА на Херсонщині, постійно змінюють курс".

2:32: "БпЛА в південній частині Вінниччині, курс західний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс західний".

4:24: "БпЛА в західній частині Кіровоградської області, курс північно-західний".

Оновлено: О 5:57 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних БпЛА.