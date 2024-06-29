Reuters: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами ППО HAWK
Адміністрація Байдена оголосить у понеділок про надання Україні пакету допомоги на 150 мільйонів доларів, який включатиме ракети-перехоплювачі HAWK і артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.
Джерело: Reuters із посиланням на джерела
Деталі: Очікується, що пакет допомоги буде представлений у понеділок, 1 липня.
Окрім перехоплювачів HAWK і 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, пакет включатиме інші види озброєнь та обладнання для підтримки оборонних потреб України.
Видання зазначає, що адміністрація (президента США Джо Байдена – ред.) реагує на переконливі прохання України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки Росія протягом останніх тижнів завдавала ударів по українських енергетичних об'єктах.
Пакет буде наданий у рамках механізму Presidential Drawdown Authority, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги з американських запасів для підтримки союзників.
Reuters додає, що США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року.
Нагадаємо:
- Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.
- Він став можливим після того, як у квітні американський Конгрес після багатьох місяців затримки схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні та союзникам на загальну суму майже 61 мільярдів доларів.
- Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.