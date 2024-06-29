Reuters: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги з ракетами ППО HAWK

Адміністрація Байдена оголосить у понеділок про надання Україні пакету допомоги на 150 мільйонів доларів, який включатиме ракети-перехоплювачі HAWK і артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Очікується, що пакет допомоги буде представлений у понеділок, 1 липня.

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Окрім перехоплювачів HAWK і 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, пакет включатиме інші види озброєнь та обладнання для підтримки оборонних потреб України.

Видання зазначає, що адміністрація (президента США Джо Байдена – ред.) реагує на переконливі прохання України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки Росія протягом останніх тижнів завдавала ударів по українських енергетичних об'єктах.

Пакет буде наданий у рамках механізму Presidential Drawdown Authority, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги з американських запасів для підтримки союзників.

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Reuters додає, що США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року.

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