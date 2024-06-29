Штаб оборони Канади вперше очолить жінка – ЗМІ

Прем'єр-міністри Канади Джастін Трюдо призначить начальником штабу оборони Канади генерал-лейтенанта Дженні Карігнан, яка стане першою жінкою на цій посаді.

Джерело: CBC News із посиланням на високопоставлене джерело

Деталі: Карігнан змінить генерала Вейна Ейра на посаді керівника Збройних сил Канади.

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Видання зазначає, що з моменту створення цієї посади в 1964 році в Канаді був 21 керівник оборонного відомства, і всі вони були чоловіками.

Карігнан запропонували цю посаду в середу, і вона погодилася.

Очікується, що Трюдо офіційно оголосить про своє призначення у вівторок, 2 липня.

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Церемонія зміни командування, під час якої Карігнан буде офіційно призначена на найвищу посаду, запланована на 18 липня.

Довідково: Наразі Карігнан є начальницею відділу з питань професійної поведінки та культури – новостворена посада, яку вона обіймає з квітня 2021 року, коли федеральний уряд доручив їй боротися із сексуальними правопорушеннями у Збройних силах Канади і змінювати військову культуру.

Її кар'єра у Збройних силах Канади охоплює понад три десятиліття. Вона вступила до Королівського військового коледжу Канади у 1986 році, через шість років після того, як до нього почали приймати жінок.

У 2016 році Карігнан стала першою жінкою, яка отримала звання бойового генерала. Вона також обіймала низку вищих штабних посад, зокрема була керівницею оперштабу.

За час кар’єри вона служила на Голанських висотах, розташованих між Сирією та Ізраїлем, а також у Боснії та Герцеговині. У 2009-2010 роках очолювала оперативну групу інженерів у Кандагарі, в розпал повстання талібів у цій афганській провінції.