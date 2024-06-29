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Штаб обороны Канады впервые возглавит женщина – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 29 июня 2024, 07:40
Штаб обороны Канады впервые возглавит женщина – СМИ
Каригнан, фото: Radio-Canada

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначит начальником штаба обороны Канады генерал-лейтенанта Дженни Каригнан, которая станет первой женщиной на этой должности.

Источник: CBC News со ссылкой на высокопоставленный источник

Детали: Каригнан сменит генерала Уэйна Эйра на посту руководителя Вооруженных сил Канады.

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Издание отмечает, что с момента создания этой должности в 1964 году в Канаде был 21 руководитель оборонного ведомства, и все они были мужчинами.

Каригнан предложили эту должность в среду, и она согласилась.

Ожидается, что Трюдо официально объявит о своем назначении во вторник, 2 июля.

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Церемония смены командования, во время которой Каригнан будет официально назначена на высшую должность, запланирована на 18 июля.

Справка: Сейчас Каригнан является начальницей отдела по вопросам профессионального поведения и культуры - новосозданная должность, которую она занимает с апреля 2021 года, когда федеральное правительство поручило ей бороться с сексуальными правонарушениями в Вооруженных силах Канады и менять военную культуру.

Ее карьера в Вооруженных силах Канады охватывает более трех десятилетий. Она поступила в Королевский военный колледж Канады в 1986 году, через шесть лет после того, как в него начали принимать женщин.

В 2016 году Каригнан стала первой женщиной, получившей звание боевого генерала. Она также занимала ряд высших штабных должностей, в частности была руководителем оперштаба.

За время карьеры она служила на Голанских высотах, расположенных между Сирией и Израилем, а также в Боснии и Герцеговине. В 2009-2010 годах возглавляла оперативную группу инженеров в Кандагаре, в разгар восстания талибов в этой афганской провинции.

Темы: КанадаВооруженные силы
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