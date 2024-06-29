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Липень почнеться з гроз на заході України

Роман ПетренкоСубота, 29 червня 2024, 15:57
Липень почнеться з гроз на заході України

У перший день липня в Україні в західних областях дощі з грозами, обіцяють синоптики.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Погода в Україні в неділю, 30 червня, буде без опадів.

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Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, у південних і центральних областях місцями 32-36°; на високогір'ї Карпат вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві 30 червня без опадів. Температура вночі близько 20°, удень 30-32°.

У перший день липня в Україні в західних областях дощі з грозами, вдень подекуди град і шквали 15-20 м/с, температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

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На решті територій спекотна погода без опадів, температура вночі 17-22°, вдень 30-34°, у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 1 липня спекотна погода без опадів. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

Теми: погода
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