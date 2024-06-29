Июль начнется с гроз на западе Украины
В первый день июля в Украине в западных областях дожди с грозами, обещают синоптики.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: Погода в Украине в воскресенье, 30 июня, будет без осадков.
Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, в южных и центральных областях местами 32-36°; на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем 22-27°.
В Киеве 30 июня без осадков. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.
В первый день июля в Украине в западных областях дожди с грозами, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
На остальной территории жаркая погода без осадков, температура ночью 17-22°, днем 30-34°, в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях местами сильная жара 35-37°.
В Киеве 1 июля жаркая погода без осадков. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.