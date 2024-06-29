Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Июль начнется с гроз на западе Украины

Роман ПетренкоСуббота, 29 июня 2024, 15:57
Июль начнется с гроз на западе Украины

В первый день июля в Украине в западных областях дожди с грозами, обещают синоптики.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Погода в Украине в воскресенье, 30 июня, будет без осадков.

Реклама:

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, в южных и центральных областях местами 32-36°; на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем 22-27°.

В Киеве 30 июня без осадков. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

В первый день июля в Украине в западных областях дожди с грозами, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

ВИДЕО ДНЯ

На остальной территории жаркая погода без осадков, температура ночью 17-22°, днем 30-34°, в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях местами сильная жара 35-37°.

В Киеве 1 июля жаркая погода без осадков. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
погода
На выходных в Украине будет жарко
В ближайшие дни в Украине будет жарко и без осадков
Во вторник ожидается сухая и теплая погода
Последние новости
19:50
Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
Все новости...
Реклама:
Реклама: