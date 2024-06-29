У шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі
Субота, 29 червня 2024, 19:31
У селі Межиріччя на Львівщині на шахті стався обвал грунту, внаслідок чого загинули двоє шахтарів.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram
Пряма мова: "На шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.
Реклама:
Під завалами можуть бути двоє шахтарів.
Тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників".
Оновлено: Пізніше Козицький повідомив, що врятувати шахтарів не вдалося.
ВІДЕО ДНЯ
Загинули 37-річний Андрій Кончук і 36-річний Володимир Макогін.