У шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У селі Межиріччя на Львівщині на шахті стався обвал грунту, внаслідок чого загинули двоє шахтарів.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "На шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.

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Під завалами можуть бути двоє шахтарів.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників".

Оновлено: Пізніше Козицький повідомив, що врятувати шахтарів не вдалося.

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