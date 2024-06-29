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У шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 19:31
У шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі
Шахта "Відродження", фото з Facebook

У селі Межиріччя на Львівщині на шахті стався обвал грунту, внаслідок чого загинули двоє шахтарів.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "На шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.

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Під завалами можуть бути двоє шахтарів.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників".

Оновлено: Пізніше Козицький повідомив, що врятувати шахтарів не вдалося.

ВІДЕО ДНЯ

Загинули 37-річний Андрій Кончук і 36-річний Володимир Макогін.

Теми: Львівщинашахти
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